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Копров Василий Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Копров Василий Алексеев
Пол
муж
Номер записи
3044
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
121
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
шурин Копрова Никона Петрова [1]
Возраст по прошлой РС
19
Причина выбытия
умер
Год убытия
1828
Год рождения вычисленный
1797
Год смерти
1828
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 615об-616
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 121
01 | Копров Никон Петров: 28 / - | крестьянин - глава
02 | Копрова Матрена Алексеева: - / 59 | крестьянка - жена Копрова Никона Петрова [1]
03 | Копрова Евдокия Никонова: - / 20 | крестьянка - дочь Копрова Никона Петрова [1]
04 | Копров Сидор Никонов: 8 / 26 | крестьянин - сын Копрова Никона Петрова [1]
05 | Копрова Евфимия Тихонова: - / 35 | крестьянка - жена Копрова Сидора Никонова [4]
06 | Копров Василий Алексеев: 19 / - | крестьянин - шурин Копрова Никона Петрова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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