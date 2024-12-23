Копрова Евдокия Никонова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Копрова Евдокия Никонова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 3041
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 121
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- дочь Копрова Никона Петрова [1]
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 615об-616
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 121
01 | Копров Никон Петров: 28 / - | крестьянин - глава
02 | Копрова Матрена Алексеева: - / 59 | крестьянка - жена Копрова Никона Петрова [1]
03 | Копрова Евдокия Никонова: - / 20 | крестьянка - дочь Копрова Никона Петрова [1]
04 | Копров Сидор Никонов: 8 / 26 | крестьянин - сын Копрова Никона Петрова [1]
05 | Копрова Евфимия Тихонова: - / 35 | крестьянка - жена Копрова Сидора Никонова [4]
06 | Копров Василий Алексеев: 19 / - | крестьянин - шурин Копрова Никона Петрова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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