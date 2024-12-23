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Копрова Матрена Алексеева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Копрова Матрена Алексеева
Пол
жен
Номер записи
3040
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
121
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Копрова Никона Петрова [1]
Возраст по текущей РС
59
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 615об-616
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 121
01 | Копров Никон Петров: 28 / - | крестьянин - глава
02 | Копрова Матрена Алексеева: - / 59 | крестьянка - жена Копрова Никона Петрова [1]
03 | Копрова Евдокия Никонова: - / 20 | крестьянка - дочь Копрова Никона Петрова [1]
04 | Копров Сидор Никонов: 8 / 26 | крестьянин - сын Копрова Никона Петрова [1]
05 | Копрова Евфимия Тихонова: - / 35 | крестьянка - жена Копрова Сидора Никонова [4]
06 | Копров Василий Алексеев: 19 / - | крестьянин - шурин Копрова Никона Петрова [1]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1816 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.41об-42: двор №112).
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