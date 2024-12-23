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Копров Никон Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Копров Никон Петров
Пол
муж
Номер записи
3039
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
121
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
28
Причина выбытия
умер
Год убытия
1829
Год рождения вычисленный
1788
Год смерти
1829
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 615об-616
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 121
01 | Копров Никон Петров: 28 / - | крестьянин - глава
02 | Копрова Матрена Алексеева: - / 59 | крестьянка - жена Копрова Никона Петрова [1]
03 | Копрова Евдокия Никонова: - / 20 | крестьянка - дочь Копрова Никона Петрова [1]
04 | Копров Сидор Никонов: 8 / 26 | крестьянин - сын Копрова Никона Петрова [1]
05 | Копрова Евфимия Тихонова: - / 35 | крестьянка - жена Копрова Сидора Никонова [4]
06 | Копров Василий Алексеев: 19 / - | крестьянин - шурин Копрова Никона Петрова [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. записан во дворе своего тестя (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.41об-42: двор №112).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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