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Мотыгина Наталья Максимова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мотыгина Наталья Максимова
Пол
жен
Номер записи
3035
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
120
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Мотыгина Савелия Афанасьева [2]
Возраст по текущей РС
47
Год рождения вычисленный
1787
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 615об-616
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 120
01 | Мотыгин Афанасий Иванов: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Мотыгин Савелий Афанасьев: 31 / - | крестьянин - сын Мотыгина Афанасия Иванова [1]
03 | Мотыгина Наталья Максимова: - / 47 | крестьянка - жена Мотыгина Савелия Афанасьева [2]
04 | Мотыгина Степанида Савельева: - / 19 | крестьянка - дочь Мотыгина Савелия Афанасьева [2]
05 | Мотыгин Ермолай Савельев: 9 / 27 | крестьянин - сын Мотыгина Савелия Афанасьева [2]
06 | Мотыгина Анисья Тимофеева: - / 20 | крестьянка - жена Мотыгина Ермолая Савельева [5]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1816 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.46об-47: двор №127).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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