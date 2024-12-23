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Мотыгин Афанасий Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мотыгин Афанасий Иванов
Пол
муж
Номер записи
3033
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
120
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
56
Причина выбытия
умер
Год убытия
1816
Год рождения вычисленный
1760
Год смерти
1816
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 615об-616
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 120
01 | Мотыгин Афанасий Иванов: 56 / - | крестьянин - глава
02 | Мотыгин Савелий Афанасьев: 31 / - | крестьянин - сын Мотыгина Афанасия Иванова [1]
03 | Мотыгина Наталья Максимова: - / 47 | крестьянка - жена Мотыгина Савелия Афанасьева [2]
04 | Мотыгина Степанида Савельева: - / 19 | крестьянка - дочь Мотыгина Савелия Афанасьева [2]
05 | Мотыгин Ермолай Савельев: 9 / 27 | крестьянин - сын Мотыгина Савелия Афанасьева [2]
06 | Мотыгина Анисья Тимофеева: - / 20 | крестьянка - жена Мотыгина Ермолая Савельева [5]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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