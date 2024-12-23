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Мотыгин Корней Андреев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мотыгин Корней Андреев
Пол
муж
Номер записи
3031
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
119
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
пасынок Мотыгина Егора Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
2,5
Возраст по текущей РС
20,5
Год рождения вычисленный
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 614об-615
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 119
01 | Мотыгин Егор Васильев: 37 / 55 | крестьянин - глава
02 | Мотыгина Акулина Степанова: - / 43 | крестьянка - жена Мотыгина Егора Васильева [1]
03 | Мотыгина Евдокия Егорова: - / 10 | крестьянка - дочь Мотыгина Егора Васильева [1]
04 | Мотыгина Васса Прокофьева: - / 21 | крестьянка - племянница Мотыгина Егора Васильева [1]
05 | Мотыгин Тарас Егоров: 16 / - | крестьянин - сын Мотыгина Егора Васильева [1]
06 | Мотыгин Матвей Тарасов: - / 15,5 | крестьянин - сын Мотыгина Тараса Егорова [5]
07 | Мотыгин Михаил Тарасов: - / 13,5 | крестьянин - сын Мотыгина Тараса Егорова [5]
08 | Мотыгин Филипп Егоров: 10 / - | крестьянин - сын Мотыгина Егора Васильева [1]
09 | Мотыгин Антип Егоров: 7 / 25 | крестьянин - сын Мотыгина Егора Васильева [1]
10 | Мотыгин Яков Егоров: - / 16,5 | крестьянин - сын Мотыгина Егора Васильева [1]
11 | Мотыгин Иван Филимонов: - / 6,5 | крестьянин - внук Мотыгина Егора Васильева [1]
12 | Мотыгин Корней Андреев: 2,5 / 20,5 | крестьянин - пасынок Мотыгина Егора Васильева [1]
13 | Мотыгина Анисья: - / 22 | крестьянка - жена Мотыгина Корнея Андреева [12]
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