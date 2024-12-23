Мотыгин Иван Филимонов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мотыгин Иван Филимонов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3030
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 119
- Номер в семье/дворе
- 11
- Родственная связь
- внук Мотыгина Егора Васильева [1]
- Дата рождения, указанная в РС
- 1827
- Возраст по текущей РС
- 6,5
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 614об-615
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 119
01 | Мотыгин Егор Васильев: 37 / 55 | крестьянин - глава
02 | Мотыгина Акулина Степанова: - / 43 | крестьянка - жена Мотыгина Егора Васильева [1]
03 | Мотыгина Евдокия Егорова: - / 10 | крестьянка - дочь Мотыгина Егора Васильева [1]
04 | Мотыгина Васса Прокофьева: - / 21 | крестьянка - племянница Мотыгина Егора Васильева [1]
05 | Мотыгин Тарас Егоров: 16 / - | крестьянин - сын Мотыгина Егора Васильева [1]
06 | Мотыгин Матвей Тарасов: - / 15,5 | крестьянин - сын Мотыгина Тараса Егорова [5]
07 | Мотыгин Михаил Тарасов: - / 13,5 | крестьянин - сын Мотыгина Тараса Егорова [5]
08 | Мотыгин Филипп Егоров: 10 / - | крестьянин - сын Мотыгина Егора Васильева [1]
09 | Мотыгин Антип Егоров: 7 / 25 | крестьянин - сын Мотыгина Егора Васильева [1]
10 | Мотыгин Яков Егоров: - / 16,5 | крестьянин - сын Мотыгина Егора Васильева [1]
11 | Мотыгин Иван Филимонов: - / 6,5 | крестьянин - внук Мотыгина Егора Васильева [1]
12 | Мотыгин Корней Андреев: 2,5 / 20,5 | крестьянин - пасынок Мотыгина Егора Васильева [1]
13 | Мотыгина Анисья: - / 22 | крестьянка - жена Мотыгина Корнея Андреева [12]
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