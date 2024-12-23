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Мотыгин Тарас Егоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мотыгин Тарас Егоров
Пол
муж
Номер записи
3024
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
119
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Мотыгина Егора Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
16
Причина выбытия
умер
Год убытия
1832
Год рождения вычисленный
1800
Год смерти
1832
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 614об-615
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 119
01 | Мотыгин Егор Васильев: 37 / 55 | крестьянин - глава
02 | Мотыгина Акулина Степанова: - / 43 | крестьянка - жена Мотыгина Егора Васильева [1]
03 | Мотыгина Евдокия Егорова: - / 10 | крестьянка - дочь Мотыгина Егора Васильева [1]
04 | Мотыгина Васса Прокофьева: - / 21 | крестьянка - племянница Мотыгина Егора Васильева [1]
05 | Мотыгин Тарас Егоров: 16 / - | крестьянин - сын Мотыгина Егора Васильева [1]
06 | Мотыгин Матвей Тарасов: - / 15,5 | крестьянин - сын Мотыгина Тараса Егорова [5]
07 | Мотыгин Михаил Тарасов: - / 13,5 | крестьянин - сын Мотыгина Тараса Егорова [5]
08 | Мотыгин Филипп Егоров: 10 / - | крестьянин - сын Мотыгина Егора Васильева [1]
09 | Мотыгин Антип Егоров: 7 / 25 | крестьянин - сын Мотыгина Егора Васильева [1]
10 | Мотыгин Яков Егоров: - / 16,5 | крестьянин - сын Мотыгина Егора Васильева [1]
11 | Мотыгин Иван Филимонов: - / 6,5 | крестьянин - внук Мотыгина Егора Васильева [1]
12 | Мотыгин Корней Андреев: 2,5 / 20,5 | крестьянин - пасынок Мотыгина Егора Васильева [1]
13 | Мотыгина Анисья: - / 22 | крестьянка - жена Мотыгина Корнея Андреева [12]
Дополнительная информация в записи
Сын от первой жены
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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