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Мотыгина Соломонида Ефимова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мотыгина Соломонида Ефимова
Пол
жен
Номер записи
3015
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
118
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Мотыгина Ефима Антипова [1]
Возраст по текущей РС
13
Год рождения вычисленный
1821
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 614об-615
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 118
01 | Мотыгин Ефим Антипов: 29 / - | крестьянин - глава
02 | Мотыгина Мавра Алексеева: - / 45 | крестьянка - жена Мотыгина Ефима Антипова [1]
03 | Мотыгина Соломонида Ефимова: - / 13 | крестьянка - дочь Мотыгина Ефима Антипова [1]
04 | Мотыгин Давыд Ефимов: 0 / - | крестьянин - сын Мотыгина Ефима Антипова [1]
05 | Мотыгин Иона Ефимов: - / 11,5 | крестьянин - сын Мотыгина Ефима Антипова [1]
06 | Мотыгин Гавриил Дмитриев: 6 / 24 | крестьянин - зять Мотыгина Ефима Антипова [1]
07 | Мотыгина Прасковья Ефимова: - / 26 | крестьянка - жена Мотыгина Гаврилы Дмитриева [6]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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