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Мотыгин Ефим Антипов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мотыгин Ефим Антипов
Пол
муж
Номер записи
3013
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
118
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
29
Причина выбытия
умер
Год убытия
1829
Год рождения вычисленный
1787
Год смерти
1829
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 614об-615
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 118
01 | Мотыгин Ефим Антипов: 29 / - | крестьянин - глава
02 | Мотыгина Мавра Алексеева: - / 45 | крестьянка - жена Мотыгина Ефима Антипова [1]
03 | Мотыгина Соломонида Ефимова: - / 13 | крестьянка - дочь Мотыгина Ефима Антипова [1]
04 | Мотыгин Давыд Ефимов: 0 / - | крестьянин - сын Мотыгина Ефима Антипова [1]
05 | Мотыгин Иона Ефимов: - / 11,5 | крестьянин - сын Мотыгина Ефима Антипова [1]
06 | Мотыгин Гавриил Дмитриев: 6 / 24 | крестьянин - зять Мотыгина Ефима Антипова [1]
07 | Мотыгина Прасковья Ефимова: - / 26 | крестьянка - жена Мотыгина Гаврилы Дмитриева [6]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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