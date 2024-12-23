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Мокрецова Евдокия Александрова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мокрецова Евдокия Александрова
Пол
жен
Номер записи
3011
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
117
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Мокрецова Александра Петрова [2]
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1820
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 614об-615
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 117
01 | Мокрецов Петр Михайлов: 41 / 59 | крестьянин - глава
02 | Мокрецов Александр Петров: 19 / - | крестьянин - сын Мокрецова Петра Михайлова [1]
03 | Мокрецова Евдокия Маркелова: - / 37 | крестьянка - жена Мокрецова Александра Петрова [2]
04 | Мокрецова Наталья Александрова: - / 16 | крестьянка - дочь Мокрецова Александра Петрова [2]
05 | Мокрецова Евдокия Александрова: - / 14 | крестьянка - дочь Мокрецова Александра Петрова [2]
06 | Мокрецова Анастасия Александрова: - / 9 | крестьянка - дочь Мокрецова Александра Петрова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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