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Мокрецов Александр Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мокрецов Александр Петров
Пол
муж
Номер записи
3008
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
117
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Мокрецова Петра Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
19
Причина выбытия
умер
Год убытия
1826
Год рождения вычисленный
1797
Год смерти
1826
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 614об-615
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 117
01 | Мокрецов Петр Михайлов: 41 / 59 | крестьянин - глава
02 | Мокрецов Александр Петров: 19 / - | крестьянин - сын Мокрецова Петра Михайлова [1]
03 | Мокрецова Евдокия Маркелова: - / 37 | крестьянка - жена Мокрецова Александра Петрова [2]
04 | Мокрецова Наталья Александрова: - / 16 | крестьянка - дочь Мокрецова Александра Петрова [2]
05 | Мокрецова Евдокия Александрова: - / 14 | крестьянка - дочь Мокрецова Александра Петрова [2]
06 | Мокрецова Анастасия Александрова: - / 9 | крестьянка - дочь Мокрецова Александра Петрова [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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