Мокрецова Евфимия Екимова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мокрецова Евфимия Екимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 3003
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 116
- Номер в семье/дворе
- 12
- Родственная связь
- жена Мокрецова Антона Емельянова [9]
- Возраст по текущей РС
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1806
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 613об-614
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 116
01 | Мокрецов Емельян Михайлов: 43 / 61 | крестьянин - глава
02 | Мокрецов Маркел Емельянов: 27 / 45 | крестьянин - сын Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
03 | Мокрецова Агафья Васильева: - / 35 | крестьянка - жена Мокрецова Маркела Емельянова [2]
04 | Мокрецова Екатерина Маркелова: - / 18 | крестьянка - дочь Мокрецова Маркела Емельянова [2]
05 | Мокрецова Евдокия Маркелова: - / 12 | крестьянка - дочь Мокрецова Маркела Емельянова [2]
06 | Мокрецов Петр Маркелов: - / 6,5 | крестьянин - сын Мокрецова Маркела Емельянова [2]
07 | Мокрецов Петр Емельянов: 19 / - | крестьянин - сын Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
08 | Мокрецов Архип Емельянов: 16 / 34 | крестьянин - сын Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
09 | Мокрецов Антон Емельянов: 10 / 28 | крестьянин - сын Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
10 | Мокрецов Григорий Емельянов: 6 / 24 | крестьянин - сын Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
11 | Мокрецова Екатерина: - / 22 | крестьянка - жена Мокрецова Архипа Емельянова [8]
12 | Мокрецова Евфимия Екимова: - / 28 | крестьянка - жена Мокрецова Антона Емельянова [9]
13 | Мокрецова Наталья Антонова: - / 4,5 | крестьянка - дочь Мокрецова Антона Емельянова [9]
14 | Мокрецова Евфимия Антонова: - / 0 | крестьянка - дочь Мокрецова Антона Емельянова [9]
15 | Мокрецова Дарья Лаврентьева: - / 18,5 | крестьянка - жена Мокрецова Григория Емельянова [10]
- Комментарий наборщика
- Имя то же, что Афимья. Отчество в документе не указано, уточнено по исповедной росписи 1825 г. (ЦАНО ф.570 оп.559А д.959 л.934об).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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