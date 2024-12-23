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Мокрецов Антон Емельянов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мокрецов Антон Емельянов
Пол
муж
Номер записи
3000
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
116
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1806
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 613об-614
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 116
01 | Мокрецов Емельян Михайлов: 43 / 61 | крестьянин - глава
02 | Мокрецов Маркел Емельянов: 27 / 45 | крестьянин - сын Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
03 | Мокрецова Агафья Васильева: - / 35 | крестьянка - жена Мокрецова Маркела Емельянова [2]
04 | Мокрецова Екатерина Маркелова: - / 18 | крестьянка - дочь Мокрецова Маркела Емельянова [2]
05 | Мокрецова Евдокия Маркелова: - / 12 | крестьянка - дочь Мокрецова Маркела Емельянова [2]
06 | Мокрецов Петр Маркелов: - / 6,5 | крестьянин - сын Мокрецова Маркела Емельянова [2]
07 | Мокрецов Петр Емельянов: 19 / - | крестьянин - сын Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
08 | Мокрецов Архип Емельянов: 16 / 34 | крестьянин - сын Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
09 | Мокрецов Антон Емельянов: 10 / 28 | крестьянин - сын Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
10 | Мокрецов Григорий Емельянов: 6 / 24 | крестьянин - сын Мокрецова Емельяна Михайлова [1]
11 | Мокрецова Екатерина: - / 22 | крестьянка - жена Мокрецова Архипа Емельянова [8]
12 | Мокрецова Евфимия Екимова: - / 28 | крестьянка - жена Мокрецова Антона Емельянова [9]
13 | Мокрецова Наталья Антонова: - / 4,5 | крестьянка - дочь Мокрецова Антона Емельянова [9]
14 | Мокрецова Евфимия Антонова: - / 0 | крестьянка - дочь Мокрецова Антона Емельянова [9]
15 | Мокрецова Дарья Лаврентьева: - / 18,5 | крестьянка - жена Мокрецова Григория Емельянова [10]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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