Ковалев Прокофий Кузьмин
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Ковалев Прокофий Кузьмин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2983
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 115
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Ковалева Кузьмы Иванова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 19
- Возраст по текущей РС
- 37
- Год рождения вычисленный
- 1797
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 613об-614
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 115
01 | Ковалев Кузьма Иванов: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Ковалев Прокофий Кузьмин: 19 / 37 | крестьянин - сын Ковалева Кузьмы Иванова [1]
03 | Ковалева Анастасия Васильева: - / 40 | крестьянка - жена Ковалева Прокофия Кузьмина [2]
04 | Ковалева Васса Прокофьева: - / 20 | крестьянка - дочь Ковалева Прокофия Кузьмина [2]
05 | Ковалева Феодосия Прокофьева: - / 14 | крестьянка - дочь Ковалева Прокофия Кузьмина [2]
06 | Ковалев Дмитрий Прокофьев: - / 12,5 | крестьянин - сын Ковалева Прокофия Кузьмина [2]
07 | Ковалев Григорий Кузьмин: 10 / 28 | крестьянин - сын Ковалева Кузьмы Иванова [1]
08 | Ковалева Ксения Никитина: - / 30 | крестьянка - жена Ковалева Григория Кузьмина [7]
09 | Ковалева Евдокия Григорьева: - / 5 | крестьянка - дочь Ковалева Григория Кузьмина [7]
10 | Ковалева Матрена Григорьева: - / 0 | крестьянка - дочь Ковалева Григория Кузьмина [7]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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