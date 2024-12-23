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Ковалев Кузьма Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ковалев Кузьма Иванов
Пол
муж
Номер записи
2982
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
115
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
43
Причина выбытия
умер
Год убытия
1830
Год рождения вычисленный
1773
Год смерти
1830
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 613об-614
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 115
01 | Ковалев Кузьма Иванов: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Ковалев Прокофий Кузьмин: 19 / 37 | крестьянин - сын Ковалева Кузьмы Иванова [1]
03 | Ковалева Анастасия Васильева: - / 40 | крестьянка - жена Ковалева Прокофия Кузьмина [2]
04 | Ковалева Васса Прокофьева: - / 20 | крестьянка - дочь Ковалева Прокофия Кузьмина [2]
05 | Ковалева Феодосия Прокофьева: - / 14 | крестьянка - дочь Ковалева Прокофия Кузьмина [2]
06 | Ковалев Дмитрий Прокофьев: - / 12,5 | крестьянин - сын Ковалева Прокофия Кузьмина [2]
07 | Ковалев Григорий Кузьмин: 10 / 28 | крестьянин - сын Ковалева Кузьмы Иванова [1]
08 | Ковалева Ксения Никитина: - / 30 | крестьянка - жена Ковалева Григория Кузьмина [7]
09 | Ковалева Евдокия Григорьева: - / 5 | крестьянка - дочь Ковалева Григория Кузьмина [7]
10 | Ковалева Матрена Григорьева: - / 0 | крестьянка - дочь Ковалева Григория Кузьмина [7]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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