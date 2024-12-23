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Ковалев Трофим Дмитриев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ковалев Трофим Дмитриев
Пол
муж
Номер записи
2981
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
114
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
племянник Ковалева Ивана Сидорова [1]
Возраст по прошлой РС
7
Причина выбытия
умер
Год убытия
1831
Год рождения вычисленный
1809
Год смерти
1831
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 613об-614
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 114
01 | Ковалев Иван Сидоров: 25 / 43 | крестьянин - глава
02 | Ковалева Ульяна: - / 17 | крестьянка - жена Ковалева Ивана Сидорова [1]
03 | Ковалева Анастасия Иванова: - / 12 | крестьянка - дочь Ковалева Ивана Сидорова [1]
04 | Ковалева Васса Иванова: - / 9 | крестьянка - дочь Ковалева Ивана Сидорова [1]
05 | Ковалев Платон Иванов: 6 / 24 | крестьянин - сын Ковалева Ивана Сидорова [1]
06 | Ковалева Александра Никитина: - / 24 | крестьянка - жена Ковалева Платона Иванова [5]
07 | Ковалева Екатерина Платонова: - / 0 | крестьянка - дочь Ковалева Платона Иванова [5]
08 | Ковалев Иван Иванов: - / 15,5 | крестьянин - сын Ковалева Ивана Сидорова [1]
09 | Ковалев Трофим Дмитриев: 7 / - | крестьянин - племянник Ковалева Ивана Сидорова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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