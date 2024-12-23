Ковалева Александра Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалева Александра Никитина

Ковалева Александра Никитина

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ковалева Александра Никитина
Пол
жен
Номер записи
2978
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
114
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
жена Ковалева Платона Иванова [5]
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 613об-614
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 114
01 | Ковалев Иван Сидоров: 25 / 43 | крестьянин - глава
02 | Ковалева Ульяна: - / 17 | крестьянка - жена Ковалева Ивана Сидорова [1]
03 | Ковалева Анастасия Иванова: - / 12 | крестьянка - дочь Ковалева Ивана Сидорова [1]
04 | Ковалева Васса Иванова: - / 9 | крестьянка - дочь Ковалева Ивана Сидорова [1]
05 | Ковалев Платон Иванов: 6 / 24 | крестьянин - сын Ковалева Ивана Сидорова [1]
06 | Ковалева Александра Никитина: - / 24 | крестьянка - жена Ковалева Платона Иванова [5]
07 | Ковалева Екатерина Платонова: - / 0 | крестьянка - дочь Ковалева Платона Иванова [5]
08 | Ковалев Иван Иванов: - / 15,5 | крестьянин - сын Ковалева Ивана Сидорова [1]
09 | Ковалев Трофим Дмитриев: 7 / - | крестьянин - племянник Ковалева Ивана Сидорова [1]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1858 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.240 л.345об-346: двор №98).
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.