Ковалев Платон Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Ковалев Платон Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2977
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 114
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Ковалева Ивана Сидорова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 6
- Возраст по текущей РС
- 24
- Год рождения вычисленный
- 1810
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 613об-614
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 114
01 | Ковалев Иван Сидоров: 25 / 43 | крестьянин - глава
02 | Ковалева Ульяна: - / 17 | крестьянка - жена Ковалева Ивана Сидорова [1]
03 | Ковалева Анастасия Иванова: - / 12 | крестьянка - дочь Ковалева Ивана Сидорова [1]
04 | Ковалева Васса Иванова: - / 9 | крестьянка - дочь Ковалева Ивана Сидорова [1]
05 | Ковалев Платон Иванов: 6 / 24 | крестьянин - сын Ковалева Ивана Сидорова [1]
06 | Ковалева Александра Никитина: - / 24 | крестьянка - жена Ковалева Платона Иванова [5]
07 | Ковалева Екатерина Платонова: - / 0 | крестьянка - дочь Ковалева Платона Иванова [5]
08 | Ковалев Иван Иванов: - / 15,5 | крестьянин - сын Ковалева Ивана Сидорова [1]
09 | Ковалев Трофим Дмитриев: 7 / - | крестьянин - племянник Ковалева Ивана Сидорова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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