Орлов Сергей
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Орлов Сергей
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2972
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 113
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- сын Орловой Агрипины Осиповой [4]
- Дата рождения, указанная в РС
- 1832
- Возраст по текущей РС
- 2
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 612об-613
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 113
01 | Орлов Василий Осипов: 26 / 44 | крестьянин - глава
02 | Орлова Домника Терентьева: - / 41 | крестьянка - жена Орлова Василия Осипова [1]
03 | Орлова Екатерина Васильева: - / 13 | крестьянка - дочь Орлова Василия Осипова [1]
04 | Орлова Агрипина Осипова: - / 28 | крестьянка - сестра Орлова Василия Осипова [1]
05 | Орлов Маркел Васильев: 1,5 / 19,5 | крестьянин - сын Орлова Василия Осипова [1]
06 | Орлова Васса: - / 23 | крестьянка - жена Орлова Маркела Васильева [5]
07 | Орлов Никита Васильев: - / 17 | крестьянин - сын Орлова Василия Осипова [1]
08 | Орлов Тимофей Осипов: 19 / - | крестьянин - брат Орлова Василия Осипова [1]
09 | Орлов Сергей: - / 2 | крестьянин - сын Орловой Агрипины Осиповой [4]
- Дополнительная информация в записи
- Незаконнорожденный.
- Комментарий наборщика
- Записан без отчества.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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