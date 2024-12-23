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Орлов Маркел Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Орлов Маркел Васильев
Пол
муж
Номер записи
2968
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
113
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Орлова Василия Осипова [1]
Возраст по прошлой РС
1,5
Возраст по текущей РС
19,5
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 612об-613
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 113
01 | Орлов Василий Осипов: 26 / 44 | крестьянин - глава
02 | Орлова Домника Терентьева: - / 41 | крестьянка - жена Орлова Василия Осипова [1]
03 | Орлова Екатерина Васильева: - / 13 | крестьянка - дочь Орлова Василия Осипова [1]
04 | Орлова Агрипина Осипова: - / 28 | крестьянка - сестра Орлова Василия Осипова [1]
05 | Орлов Маркел Васильев: 1,5 / 19,5 | крестьянин - сын Орлова Василия Осипова [1]
06 | Орлова Васса: - / 23 | крестьянка - жена Орлова Маркела Васильева [5]
07 | Орлов Никита Васильев: - / 17 | крестьянин - сын Орлова Василия Осипова [1]
08 | Орлов Тимофей Осипов: 19 / - | крестьянин - брат Орлова Василия Осипова [1]
09 | Орлов Сергей: - / 2 | крестьянин - сын Орловой Агрипины Осиповой [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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