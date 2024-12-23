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Орлова Агрипина Осипова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Орлова Агрипина Осипова
Пол
жен
Номер записи
2967
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
113
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сестра Орлова Василия Осипова [1]
Возраст по текущей РС
28
Год рождения вычисленный
1806
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 612об-613
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 113
01 | Орлов Василий Осипов: 26 / 44 | крестьянин - глава
02 | Орлова Домника Терентьева: - / 41 | крестьянка - жена Орлова Василия Осипова [1]
03 | Орлова Екатерина Васильева: - / 13 | крестьянка - дочь Орлова Василия Осипова [1]
04 | Орлова Агрипина Осипова: - / 28 | крестьянка - сестра Орлова Василия Осипова [1]
05 | Орлов Маркел Васильев: 1,5 / 19,5 | крестьянин - сын Орлова Василия Осипова [1]
06 | Орлова Васса: - / 23 | крестьянка - жена Орлова Маркела Васильева [5]
07 | Орлов Никита Васильев: - / 17 | крестьянин - сын Орлова Василия Осипова [1]
08 | Орлов Тимофей Осипов: 19 / - | крестьянин - брат Орлова Василия Осипова [1]
09 | Орлов Сергей: - / 2 | крестьянин - сын Орловой Агрипины Осиповой [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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