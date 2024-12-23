Киняшева Мария Тимофеева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Киняшева Мария Тимофеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2961
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 112
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Пердунова Афанасия Михайлова [3]
- Возраст по текущей РС
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1796
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 612об-613
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 112
01 | Киняшев Иван Савельев: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Киняшев Гавриил Иванов: 26 / 44 | крестьянин - сын Киняшева Ивана Савельева [1]
03 | Пердунов Афанасий Михайлов: 23 / 41 | крестьянин - зять Киняшева Гаврилы Иванова [2]
04 | Киняшева Мария Тимофеева: - / 38 | крестьянка - жена Пердунова Афанасия Михайлова [3]
05 | Киняшев Илья Афанасьев: - / 7,5 | крестьянин - сын Пердунова Афанасия Михайлова [3]
06 | Пердунов Иван Михайлов: 41 / 59 | крестьянин - брат Пердунова Афанасия Михайлова [3]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе не указано. Уточнено по исповедной росписи 1825 г. (ЦАНО ф.570 оп.559А д.959 л.935).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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