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Киняшева Мария Тимофеева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Киняшева Мария Тимофеева
Пол
жен
Номер записи
2961
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
112
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Пердунова Афанасия Михайлова [3]
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 612об-613
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 112
01 | Киняшев Иван Савельев: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Киняшев Гавриил Иванов: 26 / 44 | крестьянин - сын Киняшева Ивана Савельева [1]
03 | Пердунов Афанасий Михайлов: 23 / 41 | крестьянин - зять Киняшева Гаврилы Иванова [2]
04 | Киняшева Мария Тимофеева: - / 38 | крестьянка - жена Пердунова Афанасия Михайлова [3]
05 | Киняшев Илья Афанасьев: - / 7,5 | крестьянин - сын Пердунова Афанасия Михайлова [3]
06 | Пердунов Иван Михайлов: 41 / 59 | крестьянин - брат Пердунова Афанасия Михайлова [3]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Уточнено по исповедной росписи 1825 г. (ЦАНО ф.570 оп.559А д.959 л.935).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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