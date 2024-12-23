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Киняшев Иван Савельев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Киняшев Иван Савельев
Пол
муж
Номер записи
2958
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
112
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
62
Причина выбытия
умер
Год убытия
1821
Год рождения вычисленный
1754
Год смерти
1821
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 612об-613
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 112
01 | Киняшев Иван Савельев: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Киняшев Гавриил Иванов: 26 / 44 | крестьянин - сын Киняшева Ивана Савельева [1]
03 | Пердунов Афанасий Михайлов: 23 / 41 | крестьянин - зять Киняшева Гаврилы Иванова [2]
04 | Киняшева Мария Тимофеева: - / 38 | крестьянка - жена Пердунова Афанасия Михайлова [3]
05 | Киняшев Илья Афанасьев: - / 7,5 | крестьянин - сын Пердунова Афанасия Михайлова [3]
06 | Пердунов Иван Михайлов: 41 / 59 | крестьянин - брат Пердунова Афанасия Михайлова [3]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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