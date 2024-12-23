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Болшунова Прасковья Филиппова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Болшунова Прасковья Филиппова
Пол
жен
Номер записи
2954
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
111
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Большунова Петра Осипова [1]
Возраст по текущей РС
29
Год рождения вычисленный
1805
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 612об-613
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 111
01 | Болшунов Петр Осипов: 14 / 32 | крестьянин - глава
02 | Болшунова Прасковья Филиппова: - / 29 | крестьянка - жена Большунова Петра Осипова [1]
03 | Болшунова Варвара Петрова: - / 10 | крестьянка - дочь Большунова Петра Осипова [1]
04 | Болшунова Евдокия Петрова: - / 6 | крестьянка - дочь Большунова Петра Осипова [1]
05 | Болшунова Васса Филиппова: - / 21 | крестьянка - свояченица Большунова Петра Осипова [1]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Уточнено по исповедной росписи 1825 г. (ЦАНО ф.570 оп.559А д.959 л.931об).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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