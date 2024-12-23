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Болшунов Петр Осипов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Болшунов Петр Осипов
Пол
муж
Номер записи
2953
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
111
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 612об-613
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 111
01 | Болшунов Петр Осипов: 14 / 32 | крестьянин - глава
02 | Болшунова Прасковья Филиппова: - / 29 | крестьянка - жена Большунова Петра Осипова [1]
03 | Болшунова Варвара Петрова: - / 10 | крестьянка - дочь Большунова Петра Осипова [1]
04 | Болшунова Евдокия Петрова: - / 6 | крестьянка - дочь Большунова Петра Осипова [1]
05 | Болшунова Васса Филиппова: - / 21 | крестьянка - свояченица Большунова Петра Осипова [1]
Комментарий наборщика
В тексте ревизии фамилия Болщунов. В предыдущей ревизии - Болшунов.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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