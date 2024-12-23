Бубнова Наталья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБубнова Наталья Петрова

Бубнова Наталья Петрова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Бубнова Наталья Петрова
Пол
жен
Номер записи
2950
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
110
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Бубнова Петра Андреева [2]
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1816
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 612об-613
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 110
01 | Бубнов Андрей Тихонов: 77 / - | крестьянин - глава
02 | Бубнов Петр Андреев: 32 / 50 | крестьянин - сын Бубнова Андрея Тихонова [1]
03 | Бубнова Агафья Алексеева: - / 47 | крестьянка - жена Бубнова Петра Андреева [2]
04 | Бубнова Наталья Петрова: - / 18 | крестьянка - дочь Бубнова Петра Андреева [2]
05 | Бубнов Петр Иванов: - / 27 | крестьянин - пасынок Бубнова Петра Андреева [2]
06 | Бубнова Агрипина Петрова: - / 24 | крестьянка - жена Бубнова Петра Иванова [5]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.