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Бубнов Андрей Тихонов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Бубнов Андрей Тихонов
Пол
муж
Номер записи
2947
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
110
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
77
Причина выбытия
умер
Год убытия
1817
Год рождения вычисленный
1739
Год смерти
1817
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 612об-613
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 110
01 | Бубнов Андрей Тихонов: 77 / - | крестьянин - глава
02 | Бубнов Петр Андреев: 32 / 50 | крестьянин - сын Бубнова Андрея Тихонова [1]
03 | Бубнова Агафья Алексеева: - / 47 | крестьянка - жена Бубнова Петра Андреева [2]
04 | Бубнова Наталья Петрова: - / 18 | крестьянка - дочь Бубнова Петра Андреева [2]
05 | Бубнов Петр Иванов: - / 27 | крестьянин - пасынок Бубнова Петра Андреева [2]
06 | Бубнова Агрипина Петрова: - / 24 | крестьянка - жена Бубнова Петра Иванова [5]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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