Малыженков Макар Зиновьев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Малыженков Макар Зиновьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2945
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 109
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Малыженкова Зиновия Алексеева [1]
- Дата рождения, указанная в РС
- 1819
- Возраст по текущей РС
- 15
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 611а_об-612
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 109
01 | Малыженков Зиновий Алексеев: 28 / 46 | крестьянин - глава
02 | Малыженкова Ирина: - / 21 | крестьянка - жена Малыженкова Зиновия Алексеева [1]
03 | Малыженков Миней Зиновьев: - / 19 | крестьянин - сын Малыженкова Зиновия Алексеева [1]
04 | Малыженков Макар Зиновьев: - / 15 | крестьянин - сын Малыженкова Зиновия Алексеева [1]
05 | Малыженков Петр Зиновьев: - / 12 | крестьянин - сын Малыженкова Зиновия Алексеева [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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