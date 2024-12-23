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Малыженков Зиновий Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Малыженков Зиновий Алексеев
Пол
муж
Номер записи
2942
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
109
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
46
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 611а_об-612
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 109
01 | Малыженков Зиновий Алексеев: 28 / 46 | крестьянин - глава
02 | Малыженкова Ирина: - / 21 | крестьянка - жена Малыженкова Зиновия Алексеева [1]
03 | Малыженков Миней Зиновьев: - / 19 | крестьянин - сын Малыженкова Зиновия Алексеева [1]
04 | Малыженков Макар Зиновьев: - / 15 | крестьянин - сын Малыженкова Зиновия Алексеева [1]
05 | Малыженков Петр Зиновьев: - / 12 | крестьянин - сын Малыженкова Зиновия Алексеева [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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