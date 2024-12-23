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Малыженков Сергей Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Малыженков Сергей Алексеев
Пол
муж
Номер записи
2934
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
108
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Малыженкова Алексея Ефимова [1]
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
44
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 611а_об-612
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 108
01 | Малыженков Алексей Ефимов: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Малыженков Сергей Алексеев: 26 / 44 | крестьянин - сын Малыженкова Алексея Ефимова [1]
03 | Малыженкова Наталья Матвеева: - / 41 | крестьянка - жена Малыженкова Сергея Алексеева [2]
04 | Малыженков Антон Алексеев: 16 / 34 | крестьянин - сын Малыженкова Алексея Ефимова [1]
05 | Малыженкова Акулина Дмитриева: - / 38 | крестьянка - жена Малыженкова Антона Алексеева [4]
06 | Малыженкова Феодосия Антонова: - / 7,5 | крестьянка - дочь Малыженкова Антона Алексеева [4]
07 | Малыженков Иван Антонов: - / 14,5 | крестьянин - сын Малыженкова Антона Алексеева [4]
08 | Малыженков Андрей Антонов: - / 11,5 | крестьянин - сын Малыженкова Антона Алексеева [4]
09 | Малыженков Степан Антонов: - / 5,5 | крестьянин - сын Малыженкова Антона Алексеева [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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