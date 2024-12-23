Малыженков Алексей Ефимов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Малыженков Алексей Ефимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2933
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 108
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 61
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1829
- Год рождения вычисленный
- 1755
- Год смерти
- 1829
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 611а_об-612
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 108
01 | Малыженков Алексей Ефимов: 61 / - | крестьянин - глава
02 | Малыженков Сергей Алексеев: 26 / 44 | крестьянин - сын Малыженкова Алексея Ефимова [1]
03 | Малыженкова Наталья Матвеева: - / 41 | крестьянка - жена Малыженкова Сергея Алексеева [2]
04 | Малыженков Антон Алексеев: 16 / 34 | крестьянин - сын Малыженкова Алексея Ефимова [1]
05 | Малыженкова Акулина Дмитриева: - / 38 | крестьянка - жена Малыженкова Антона Алексеева [4]
06 | Малыженкова Феодосия Антонова: - / 7,5 | крестьянка - дочь Малыженкова Антона Алексеева [4]
07 | Малыженков Иван Антонов: - / 14,5 | крестьянин - сын Малыженкова Антона Алексеева [4]
08 | Малыженков Андрей Антонов: - / 11,5 | крестьянин - сын Малыженкова Антона Алексеева [4]
09 | Малыженков Степан Антонов: - / 5,5 | крестьянин - сын Малыженкова Антона Алексеева [4]
- Комментарий наборщика
- Фамилия в документе: Малышенков. В ревизии 1816 г. - Малыженков (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.42об-43: двор №116).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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