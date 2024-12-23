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Микушов Иван Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Микушов Иван Михайлов
Пол
муж
Номер записи
2932
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
107
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Микушова Михаила Васильева [1]
Дата рождения, указанная в РС
1828
Возраст по текущей РС
5,5
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 611а_об-612
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 107
01 | Микушов Михаил Васильев: 34 / 52 | крестьянин - глава
02 | Микушова Матрена Алексеева: - / 49 | крестьянка - жена Микушова Михаила Васильева [1]
03 | Микушова Татьяна Михайлова: - / 19 | крестьянка - дочь Микушова Михаила Васильева [1]
04 | Микушова Хрестинья Михайлова: - / 16 | крестьянка - дочь Микушова Михаила Васильева [1]
05 | Микушов Федор Михайлов: 6 / 24 | крестьянин - сын Микушова Михаила Васильева [1]
06 | Микушов Конон Михайлов: - / 11,5 | крестьянин - сын Микушова Михаила Васильева [1]
07 | Микушов Иван Михайлов: - / 5,5 | крестьянин - сын Микушова Михаила Васильева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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