Микушов Михаил Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМикушов Михаил Васильев

Микушов Михаил Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Микушов Михаил Васильев
Пол
муж
Номер записи
2926
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
107
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
34
Возраст по текущей РС
52
Год рождения вычисленный
1782
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 611а_об-612
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 107
01 | Микушов Михаил Васильев: 34 / 52 | крестьянин - глава
02 | Микушова Матрена Алексеева: - / 49 | крестьянка - жена Микушова Михаила Васильева [1]
03 | Микушова Татьяна Михайлова: - / 19 | крестьянка - дочь Микушова Михаила Васильева [1]
04 | Микушова Хрестинья Михайлова: - / 16 | крестьянка - дочь Микушова Михаила Васильева [1]
05 | Микушов Федор Михайлов: 6 / 24 | крестьянин - сын Микушова Михаила Васильева [1]
06 | Микушов Конон Михайлов: - / 11,5 | крестьянин - сын Микушова Михаила Васильева [1]
07 | Микушов Иван Михайлов: - / 5,5 | крестьянин - сын Микушова Михаила Васильева [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. записан зятем во дворе Алексея Иванова Баженова: см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.62об-63: двор №167.
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.