Микушов Михаил Васильев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Микушов Михаил Васильев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2926
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 107
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 34
- Возраст по текущей РС
- 52
- Год рождения вычисленный
- 1782
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 611а_об-612
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 107
01 | Микушов Михаил Васильев: 34 / 52 | крестьянин - глава
02 | Микушова Матрена Алексеева: - / 49 | крестьянка - жена Микушова Михаила Васильева [1]
03 | Микушова Татьяна Михайлова: - / 19 | крестьянка - дочь Микушова Михаила Васильева [1]
04 | Микушова Хрестинья Михайлова: - / 16 | крестьянка - дочь Микушова Михаила Васильева [1]
05 | Микушов Федор Михайлов: 6 / 24 | крестьянин - сын Микушова Михаила Васильева [1]
06 | Микушов Конон Михайлов: - / 11,5 | крестьянин - сын Микушова Михаила Васильева [1]
07 | Микушов Иван Михайлов: - / 5,5 | крестьянин - сын Микушова Михаила Васильева [1]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. записан зятем во дворе Алексея Иванова Баженова: см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.62об-63: двор №167.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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