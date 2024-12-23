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Моюров Василий Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Моюров Василий Иванов
Пол
муж
Номер записи
2921
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
106
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
43
Причина выбытия
умер
Год убытия
1819
Год рождения вычисленный
1773
Год смерти
1819
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 611а_об-612
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 106
01 | Моюров Василий Иванов: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Моюров Зиновий Васильев: 17 / 35 | крестьянин - сын Моюрова Василия Иванова [1]
03 | Моюрова Екатерина Емельянова: - / 38 | крестьянка - жена Моюрова Зиновия Васильева [2]
04 | Моюров Василий Степанов: - / 17,5 | крестьянин - приемный сын Моюрова Зиновия Васильева [2]
05 | Моюров Сидор Васильев: 12 / - | крестьянин - сын Моюрова Василия Иванова [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Маеров: см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.35об-36: двор №93.
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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