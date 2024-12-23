Напреева Варвара Яковлева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Напреева Варвара Яковлева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2920
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 105
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- дочь Напреева Якова Никитина [6]
- Возраст по текущей РС
- 3,5
- Год рождения вычисленный
- 1830
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 611об-611а
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 105
01 | Напреев Никита Федоров: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Напреева Екатерина Тимофеева: - / 48 | крестьянка - жена Напреева Никиты Федорова [1]
03 | Напреева Прасковья Никитина: - / 16 | крестьянка - дочь Напреева Никиты Федорова [1]
04 | Напреева Елена Никитина: - / 10 | крестьянка - дочь Напреева Никиты Федорова [1]
05 | Напреев Потап Никитин: 12 / - | крестьянин - сын Напреева Никиты Федорова [1]
06 | Напреев Яков Никитин: 4,5 / 22,5 | крестьянин - сын Напреева Никиты Федорова [1]
07 | Напреева Марина Федорова: - / 24 | крестьянка - жена Напреева Якова Никитина [6]
08 | Напреева Домна Яковлева: - / 6 | крестьянка - дочь Напреева Якова Никитина [6]
09 | Напреева Марфа Яковлева: - / 4,5 | крестьянка - дочь Напреева Якова Никитина [6]
10 | Напреева Варвара Яковлева: - / 3,5 | крестьянка - дочь Напреева Якова Никитина [6]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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