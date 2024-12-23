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Напреев Яков Никитин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Напреев Яков Никитин
Пол
муж
Номер записи
2916
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
105
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Напреева Никиты Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
4,5
Возраст по текущей РС
22,5
Год рождения вычисленный
1811
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 611об-611а
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 105
01 | Напреев Никита Федоров: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Напреева Екатерина Тимофеева: - / 48 | крестьянка - жена Напреева Никиты Федорова [1]
03 | Напреева Прасковья Никитина: - / 16 | крестьянка - дочь Напреева Никиты Федорова [1]
04 | Напреева Елена Никитина: - / 10 | крестьянка - дочь Напреева Никиты Федорова [1]
05 | Напреев Потап Никитин: 12 / - | крестьянин - сын Напреева Никиты Федорова [1]
06 | Напреев Яков Никитин: 4,5 / 22,5 | крестьянин - сын Напреева Никиты Федорова [1]
07 | Напреева Марина Федорова: - / 24 | крестьянка - жена Напреева Якова Никитина [6]
08 | Напреева Домна Яковлева: - / 6 | крестьянка - дочь Напреева Якова Никитина [6]
09 | Напреева Марфа Яковлева: - / 4,5 | крестьянка - дочь Напреева Якова Никитина [6]
10 | Напреева Варвара Яковлева: - / 3,5 | крестьянка - дочь Напреева Якова Никитина [6]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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