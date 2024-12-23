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Напреева Екатерина Тимофеева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Напреева Екатерина Тимофеева
Пол
жен
Номер записи
2912
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
105
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Напреева Никиты Федорова [1]
Возраст по текущей РС
48
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 611об-611а
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 105
01 | Напреев Никита Федоров: 32 / 50 | крестьянин - глава
02 | Напреева Екатерина Тимофеева: - / 48 | крестьянка - жена Напреева Никиты Федорова [1]
03 | Напреева Прасковья Никитина: - / 16 | крестьянка - дочь Напреева Никиты Федорова [1]
04 | Напреева Елена Никитина: - / 10 | крестьянка - дочь Напреева Никиты Федорова [1]
05 | Напреев Потап Никитин: 12 / - | крестьянин - сын Напреева Никиты Федорова [1]
06 | Напреев Яков Никитин: 4,5 / 22,5 | крестьянин - сын Напреева Никиты Федорова [1]
07 | Напреева Марина Федорова: - / 24 | крестьянка - жена Напреева Якова Никитина [6]
08 | Напреева Домна Яковлева: - / 6 | крестьянка - дочь Напреева Якова Никитина [6]
09 | Напреева Марфа Яковлева: - / 4,5 | крестьянка - дочь Напреева Якова Никитина [6]
10 | Напреева Варвара Яковлева: - / 3,5 | крестьянка - дочь Напреева Якова Никитина [6]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1816 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.42об-43: двор №114).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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