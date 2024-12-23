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Немцов Иван Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Немцов Иван Васильев
Пол
муж
Номер записи
2904
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
104
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
зять Немцова Ивана Матвеева [1]
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
44
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 611об-611а
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 104
01 | Немцов Иван Матвеев: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Немцов Федор Иванов: 4,5 / 22,5 | крестьянин - сын Немцова Ивана Матвеева [1]
03 | Немцова Неонила: - / 23 | крестьянка - жена Немцова Федора Иванова [1]
04 | Немцов Иван Васильев: 26 / 44 | крестьянин - зять Немцова Ивана Матвеева [1]
05 | Немцова Пелагея Иванова: - / 44 | крестьянка - жена Немцова Ивана Васильева [4]
06 | Немцова Надежда Иванова: - / 16 | крестьянка - дочь Немцова Ивана Васильева [4]
07 | Немцов Андрей Иванов: 4,5 / 22,5 | крестьянин - сын Немцова Ивана Васильева [4]
08 | Немцов Иван Иванов: - / 11 | крестьянин - сын Немцова Ивана Васильева [4]
09 | Немцов Максим Иванов: - / 8,5 | крестьянин - сын Немцова Ивана Васильева [4]
10 | Немцов Федор Иванов: - / 5,5 | крестьянин - сын Немцова Ивана Васильева [4]
Комментарий наборщика
Фамилия в ревизии 1816 г. - Крылов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.41об-42: двор №113).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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