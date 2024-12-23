Немцов Федор Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Немцов Федор Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2902
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 104
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Немцова Ивана Матвеева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 4,5
- Возраст по текущей РС
- 22,5
- Год рождения вычисленный
- 1811
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 611об-611а
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 104
01 | Немцов Иван Матвеев: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Немцов Федор Иванов: 4,5 / 22,5 | крестьянин - сын Немцова Ивана Матвеева [1]
03 | Немцова Неонила: - / 23 | крестьянка - жена Немцова Федора Иванова [1]
04 | Немцов Иван Васильев: 26 / 44 | крестьянин - зять Немцова Ивана Матвеева [1]
05 | Немцова Пелагея Иванова: - / 44 | крестьянка - жена Немцова Ивана Васильева [4]
06 | Немцова Надежда Иванова: - / 16 | крестьянка - дочь Немцова Ивана Васильева [4]
07 | Немцов Андрей Иванов: 4,5 / 22,5 | крестьянин - сын Немцова Ивана Васильева [4]
08 | Немцов Иван Иванов: - / 11 | крестьянин - сын Немцова Ивана Васильева [4]
09 | Немцов Максим Иванов: - / 8,5 | крестьянин - сын Немцова Ивана Васильева [4]
10 | Немцов Федор Иванов: - / 5,5 | крестьянин - сын Немцова Ивана Васильева [4]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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