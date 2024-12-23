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Рощенков Ефим Егоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Рощенков Ефим Егоров
Пол
муж
Номер записи
2899
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
103
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
брат Рощенкова Егора Егорова [1]
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 611об-611а
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 103
01 | Рощенков Егор Егоров: 17 / - | крестьянин - глава
02 | Рощенкова Неонила: - / 19,5 | крестьянка - жена Рощенкова Егора Егорова [1]
03 | Рощенков Потап Егоров: - / 15,5 | крестьянин - сын Рощенкова Егора Егорова [1]
04 | Рощенков Ефим Егоров: 14 / 32 | крестьянин - брат Рощенкова Егора Егорова [1]
05 | Рощенкова Анна Абрамова: - / 34 | крестьянка - жена Рощенкова Ефима Егорова [4]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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