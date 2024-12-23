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Рощенкова Неонила

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Рощенкова Неонила
Пол
жен
Номер записи
2897
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
103
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Рощенкова Егора Егорова [1]
Возраст по текущей РС
19,5
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 611об-611а
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 103
01 | Рощенков Егор Егоров: 17 / - | крестьянин - глава
02 | Рощенкова Неонила: - / 19,5 | крестьянка - жена Рощенкова Егора Егорова [1]
03 | Рощенков Потап Егоров: - / 15,5 | крестьянин - сын Рощенкова Егора Егорова [1]
04 | Рощенков Ефим Егоров: 14 / 32 | крестьянин - брат Рощенкова Егора Егорова [1]
05 | Рощенкова Анна Абрамова: - / 34 | крестьянка - жена Рощенкова Ефима Егорова [4]
Комментарий наборщика
Вторая жена. Отчество в документе не указано.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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