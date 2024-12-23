Рощенков Егор Егоров
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Рощенков Егор Егоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2896
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 103
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 17
- Причина выбытия
- отдан в рекруты
- Год убытия
- 1828
- Год рождения вычисленный
- 1799
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 611об-611а
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 103
01 | Рощенков Егор Егоров: 17 / - | крестьянин - глава
02 | Рощенкова Неонила: - / 19,5 | крестьянка - жена Рощенкова Егора Егорова [1]
03 | Рощенков Потап Егоров: - / 15,5 | крестьянин - сын Рощенкова Егора Егорова [1]
04 | Рощенков Ефим Егоров: 14 / 32 | крестьянин - брат Рощенкова Егора Егорова [1]
05 | Рощенкова Анна Абрамова: - / 34 | крестьянка - жена Рощенкова Ефима Егорова [4]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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