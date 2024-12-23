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Вараксина Евфимия Трофимова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Вараксина Евфимия Трофимова
Пол
жен
Номер записи
2893
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
102
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Вараксина Трофима Иванова [4]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1828
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 610об-611
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 102
01 | Вараксин Петр Леонтьев: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Вараксин Иван Афанасьев: 38 / - | крестьянин - пасынок Вараксина Петра Леонтьева [1]
03 | Вараксина Мелания: - / 21 | крестьянка - племянница Вараксина Ивана Афанасьева [2]
04 | Вараксин Трофим Иванов: 8 / 26 | крестьянин - сын Вараксина Ивана Афанасьева [2]
05 | Вараксина Степан Иванов: 1,5 / 19 | крестьянин - сын Вараксина Ивана Афанасьева [2]
06 | Вараксина Евфимия Трофимова: - / 6 | крестьянка - дочь Вараксина Трофима Иванова [4]
07 | Вараксин Маркел Игнатьев: 6 / - | крестьянин - племянник Вараксина Ивана Афанасьева [2]
08 | Вараксин Семен Игнатьев: - / 17 | крестьянин - племянник Вараксина Ивана Афанасьева [2]
Комментарий наборщика
Имя то же, что Афимья.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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