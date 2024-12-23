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Вараксина Степан Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Вараксина Степан Иванов
Пол
муж
Номер записи
2892
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
102
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Вараксина Ивана Афанасьева [2]
Возраст по прошлой РС
1,5
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 610об-611
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 102
01 | Вараксин Петр Леонтьев: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Вараксин Иван Афанасьев: 38 / - | крестьянин - пасынок Вараксина Петра Леонтьева [1]
03 | Вараксина Мелания: - / 21 | крестьянка - племянница Вараксина Ивана Афанасьева [2]
04 | Вараксин Трофим Иванов: 8 / 26 | крестьянин - сын Вараксина Ивана Афанасьева [2]
05 | Вараксина Степан Иванов: 1,5 / 19 | крестьянин - сын Вараксина Ивана Афанасьева [2]
06 | Вараксина Евфимия Трофимова: - / 6 | крестьянка - дочь Вараксина Трофима Иванова [4]
07 | Вараксин Маркел Игнатьев: 6 / - | крестьянин - племянник Вараксина Ивана Афанасьева [2]
08 | Вараксин Семен Игнатьев: - / 17 | крестьянин - племянник Вараксина Ивана Афанасьева [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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