Вараксина Степан Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Вараксина Степан Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2892
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 102
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Вараксина Ивана Афанасьева [2]
- Возраст по прошлой РС
- 1,5
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1815
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 610об-611
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 102
01 | Вараксин Петр Леонтьев: 62 / - | крестьянин - глава
02 | Вараксин Иван Афанасьев: 38 / - | крестьянин - пасынок Вараксина Петра Леонтьева [1]
03 | Вараксина Мелания: - / 21 | крестьянка - племянница Вараксина Ивана Афанасьева [2]
04 | Вараксин Трофим Иванов: 8 / 26 | крестьянин - сын Вараксина Ивана Афанасьева [2]
05 | Вараксина Степан Иванов: 1,5 / 19 | крестьянин - сын Вараксина Ивана Афанасьева [2]
06 | Вараксина Евфимия Трофимова: - / 6 | крестьянка - дочь Вараксина Трофима Иванова [4]
07 | Вараксин Маркел Игнатьев: 6 / - | крестьянин - племянник Вараксина Ивана Афанасьева [2]
08 | Вараксин Семен Игнатьев: - / 17 | крестьянин - племянник Вараксина Ивана Афанасьева [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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