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Малыженков Маркел Ефимов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Малыженков Маркел Ефимов
Пол
муж
Номер записи
2885
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
101
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Малыженкова Ефима Никитина [2]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 610об-611
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 101
01 | Малыженков Михаил Леонтьев: 59 / - | крестьянин - глава
02 | Малыженков Ефим Никитин: 32 / - | крестьянин - зять Малыженкова Михаила Леонтьева [1]
03 | Малыженкова Феодосия Андреева: - / 40 | крестьянка - жена Малыженкова Ефима Никитина [2]
04 | Малыженкова Матрена Ефимова: - / 10 | крестьянка - дочь Малыженкова Ефима Никитина [2]
05 | Малыженкова Ирина Ефимова: - / 8 | крестьянка - дочь Малыженкова Ефима Никитина [2]
06 | Малыженков Маркел Ефимов: 2 / 20 | крестьянин - сын Малыженкова Ефима Никитина [2]
07 | Малыженкова Матрена: - / 22 | крестьянка - жена Малыженкова Маркела Ефимова [6]
08 | Малыженков Яков Ефимов: - / 15,5 | крестьянин - сын Малыженкова Ефима Никитина [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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