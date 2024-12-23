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Малыженков Ефим Никитин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Малыженков Ефим Никитин
Пол
муж
Номер записи
2881
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
101
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
зять Малыженкова Михаила Леонтьева [1]
Возраст по прошлой РС
32
Причина выбытия
умер
Год убытия
1829
Год рождения вычисленный
1784
Год смерти
1829
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 610об-611
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 101
01 | Малыженков Михаил Леонтьев: 59 / - | крестьянин - глава
02 | Малыженков Ефим Никитин: 32 / - | крестьянин - зять Малыженкова Михаила Леонтьева [1]
03 | Малыженкова Феодосия Андреева: - / 40 | крестьянка - жена Малыженкова Ефима Никитина [2]
04 | Малыженкова Матрена Ефимова: - / 10 | крестьянка - дочь Малыженкова Ефима Никитина [2]
05 | Малыженкова Ирина Ефимова: - / 8 | крестьянка - дочь Малыженкова Ефима Никитина [2]
06 | Малыженков Маркел Ефимов: 2 / 20 | крестьянин - сын Малыженкова Ефима Никитина [2]
07 | Малыженкова Матрена: - / 22 | крестьянка - жена Малыженкова Маркела Ефимова [6]
08 | Малыженков Яков Ефимов: - / 15,5 | крестьянин - сын Малыженкова Ефима Никитина [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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