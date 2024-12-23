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Муртаев Василий Лазарев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Муртаев Василий Лазарев
Пол
муж
Номер записи
2879
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
100
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Муртаева Лазаря Матвеева [1]
Возраст по прошлой РС
1,5
Возраст по текущей РС
19,5
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 610об-611
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 100
01 | Муртаев Лазарь Матвеев: 32 / - | крестьянин - глава
02 | Муртаева Евфросиния: - / 24 | крестьянка - жена Муртаева Лазаря Матвеева [1]
03 | Муртаев Нестор Лазарев: 12 / 30 | крестьянин - сын Муртаева Лазаря Матвеева [1]
04 | Муртаева Домна Яковлева: - / 32 | крестьянка - жена Муртаева Нестора Лазарева [3]
05 | Муртаев Архип Лазарев: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Муртаева Лазаря Матвеева [1]
06 | Муртаев Василий Лазарев: 1,5 / 19,5 | крестьянин - сын Муртаева Лазаря Матвеева [1]
Комментарий наборщика
Сын Лазаря Матвеева от первой жены.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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