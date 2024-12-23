Муртаев Архип Лазарев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Муртаев Архип Лазарев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2878
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 100
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Муртаева Лазаря Матвеева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 2,5
- Возраст по текущей РС
- 20,5
- Год рождения вычисленный
- 1813
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 610об-611
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 100
01 | Муртаев Лазарь Матвеев: 32 / - | крестьянин - глава
02 | Муртаева Евфросиния: - / 24 | крестьянка - жена Муртаева Лазаря Матвеева [1]
03 | Муртаев Нестор Лазарев: 12 / 30 | крестьянин - сын Муртаева Лазаря Матвеева [1]
04 | Муртаева Домна Яковлева: - / 32 | крестьянка - жена Муртаева Нестора Лазарева [3]
05 | Муртаев Архип Лазарев: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Муртаева Лазаря Матвеева [1]
06 | Муртаев Василий Лазарев: 1,5 / 19,5 | крестьянин - сын Муртаева Лазаря Матвеева [1]
- Комментарий наборщика
- Сын Лазаря Матвеева от первой жены.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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